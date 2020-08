KMI waarschuwt voor onweer: code geel in alle provincies

Het KMI waarschuwt ook donderdag voor onweer, code geel geldt dan ook in alle provincies. De hittegolf lijkt dan weer achter de rug: het wordt donderdag nog maximaal 32 graden, de komende dagen nemen de temperaturen een forse duik.

De weersverwachtingen voor donderdag. Foto: KMI

Terwijl donderdagochtend enkele lokale onweersbuien afwisselen met opklaringen, worden de onweersbuien in de namiddag en avond intenser en meer gestructureerd. Daarbij kan er veel regen vallen op korte tijd, en is ook hagel mogelijk. Er kunnen ook felle rukwinden zijn. Bijgevolg geldt in het hele land code geel voor onweer tot middernacht.

De maximumtemperaturen liggen tussen 27 en 32 graden. Code oranje voor hitte blijft donderdag dan ook gelden in het hele land, behalve aan de kust en in de provincie Oost-Vlaanderen: daar geldt slechts code geel. ‘s Nachts zakken de temperaturen tot 15 à 20 graden. De intensiteit van de buien en de kans op onweer nemen dan ook af.

Verlengd weekend

Ook vrijdag is het wisselvallig met enkele regen- of onweersbuien. De maxima liggen tussen 23 graden aan zee en in de Ardennen, en 29 graden in de Kempen. Het wisselvallige weer blijft ook zaterdag aanhouden. Het kan zwaarbewolkt zijn met buien en mogelijk ook onweer. De maximumtemperaturen liggen tussen 24 en 26 graden.

Zondag stijgt het kwik weer wat: de maxima gaan dan van 24 tot lokaal 30 graden. Zonnige perioden wisselen af met wolkenvelden, die in de loop van de dag toenemen vanuit het zuidwesten. ‘s Avonds trekken onweersbuien vanuit Frankrijk over ons land.

Volgende week

Ook maandag wisselend bewolkt met buien en maxima rond 25 graden in het centrum. Dinsdag krijgen we brede opklaringen en wolkenvelden, met nog steeds kans op buien en dezelfde temperaturen. Woensdag neemt de kans op neerslag toe en gaat het kwik niet hoger dan 23 graden.