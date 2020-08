700 mensen opgepakt bij betogingen in Wit-Rusland

Bij betogingen in Wit-Rusland zijn woensdag zevenhonderd mensen opgepakt. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Het was de vierde opeenvolgende dag van protesten tegen de verkiezingsuitslag.

De politie heeft de afgelopen dagen minstens 6.700 mensen opgepakt. “De onrust in het land heeft zijn massaal karakter verloren”, zei het ministerie niettemin. “De mate van agressiviteit tegenover de ordediensten blijft hoog.”

Nog volgens het ministerie zijn sinds zondag 103 politiemensen gewond geraakt, 28 van hen belandden in het ziekenhuis. Over gewonden in het kamp van de demonstranten is niets gezegd.