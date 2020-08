Minder spoorlopers, meer slachtoffers

Voor de derde keer op rij daalt het aantal spoorlopers, blijkt donderdag uit de halfjaarcijfers 2020 van spoornetbeheerder Infrabel. Verontrustend is echter dat het aantal slachtoffers stijgt, met dit jaar al drie doden.

In de eerste jaarhelft van 2020 waren er 313 officiële meldingen van spoorlopers. Dat is een daling van 14 procent tegenover de eerste jaarhelft van vorig jaar, toen het er 364 waren. In dezelfde periode in 2018 waren er 386 meldingen, en in 2017 410.

Een deel van de verklaring van de daling van het aantal spoorlopers dit jaar is de lockdown door het coronavirus. In maart en april waren er opvallend minder meldingen, omdat mensen toen binnen moesten blijven. In mei en juni, toen de maatregelen soepeler waren, was het aantal meldingen vergelijkbaar met die in 2019.

Hoewel minder mensen spoorlopen wordt het wel meer mensen fataal. Dit jaar vielen er al drie doden en zes zwaargewonden, meer dan in heel 2019. Toen vielen er één dode en drie zwaargewonden op een jaar tijd.

Hotspot

Met een gemiddelde van zes spoorlopers per dag is het station van Londerzeel een klassieke hotspot. Infrabels stelde er donderdag een afsluiting van 300 meter voor tussen de sporen, een primeur in ons land. Aan het einde van het perron werd een betonnen wand geplaatst, en aan de overweg zogenaamde “New Jersey-blokken”. Dat zijn veiligheidsboordstenen die de doorgang blokkeren tussen het perroneinde en de overweg.

Het gaat om een proefproject, dat geëvalueerd wordt via vier tijdelijke camera’s op de perrons. Als de test positief is, kunnen er bijkomende afsluitingen gezet worden op gelijkaardige locaties. Een korte test gedurende één week tijdens de spits toonde aan dat er 46 pendelaars aan spoorlopen deden. Na het plaatsen van de wanden en de New Jersey-blokken was dat er nog maar één.

De afsluitingen kunnen wel enkel in stations met lage perrons. Zo kunnen spoorlopers en het onderhoudspersoneel van Infrabel zich nog altijd snel in veiligheid brengen als er een trein aankomt.