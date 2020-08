Plassende dronkaard rijdt naar politiekantoor in Riemst voor klacht over lastige buur

Riemst - Het onthaalpunt van de politiezone Bilzen-Riemst-Hoeselt in Riemst heeft woensdagnamiddag opvallend bezoek gekregen. Een 67-jarige man uit Riemst die duidelijk te diep in het glas had gekeken, kwam klagen omdat hij een discussie had met een buurman.

De man, die wankel op zijn benen stond, had staan plassen tegen de haag van de buurman, wat tot een discussie had geleid. De man vroeg zich vervolgens luidkeels af waar hij anders dan tegen de buurman zijn haag zijn volle blaas had moeten ledigen.

De verontwaardiging werd nog groter, toen de onthaalmedewerker vroeg hoe de Riemstenaar naar het politiebureau was gekomen. “Met de auto, hoe anders?”, antwoordde de man doodleuk, waarna hij naar buiten wandelde.

Een inderhaast opgesnorde patrouilleploeg hield de man enkele meters verderop tegen. Hij mocht meteen in een alcoholtester blazen en dat gaf een testresultaat van ruim 1,4 promille. Daarop mocht de man onmiddellijk zijn rijbewijs voor vijftien dagen inleveren.