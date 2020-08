Dag 445 na de verkiezingen, en een nieuwe regering is er nog altijd niet: steeds meer obstakels voor De Wever en Magnette. Hoe moet het nu verder?

Amper zes zetels zijn ze verwijderd van een meerderheid, maar zoals altijd wegen de laatste loodjes het zwaarst. Meer zelfs, de obstakels om tot een volwaardige regering te komen, worden voor de preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) met de dag groter. Nu krijgen de socialisten ook al af te rekenen met interne tegenstand van de eigen vakbond en slaan liberalen en groenen de handen in elkaar om niet tegen elkaar uitgespeeld te worden. Op dag 445 sinds de verkiezingen is een nieuwe regering nog altijd niet in zicht.