Eerste serieuze werken aan Oosterweel en meteen chaos op de weg: “Er is moeheid, door Oosterweel en door corona”

Antwerpen -

De eerste serieuze werken voor de Oosterweelverbinding zijn donderdag van start gegaan in Antwerpen, en meteen is grote verkeerschaos ontstaan. Urenlang aanschuiven was het voor de bestuurders die zich ondanks de waarschuwingen toch massaal in de files waagden. “Er is Oosterweelmoeheid”, proberen specialisten dat te verklaren. “Maar ook coronamoeheid. En spotjes op de radio moeten prioritair zijn.”