Nieuwe voetgangersbrug over Brussels kanaal met boot aangevoerd

De onderdelen van Suzan Danielbrug, de nieuwe brug die de verbinding over het Brusselse kanaal zal vormen tussen Tour & Taxis en het Noordstation, zijn per boot aangekomen in de hoofdstad. De metalen structuren die de brug zullen vormen, worden donderdag van de boot geladen aan de Materialen- en Akenkaai. Tegen volgende zomer moet de brug klaar zijn voor gebruik.

De Suzan Danielbrug is specifiek voorbehouden voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Dankzij de komst van de brug ontstaat er een kortere route voor de actieve weggebruikers tussen de Simon Bolivarlaan en de Havenlaan en de Picardstraat. De brug zal dus boven de kaaien lopen. Op de 200 meter lange brug worden twee verkeerszones ingericht: een zeven meter brede rijbaan voor het openbaar vervoer en een zes meter brede fiets- en voetgangerszone met een houten bekleding.

De zes metalen structuren die de brug over het kanaal Antwerpen-Brussel-Charleroi vormen werd in het afgelopen jaar gecreëerd door atelier Aelterman in Gent. Het gaat om de pijlers die het centrale brugdek zullen dragen en de twee bogen die het betonnen wegdek zullen ondersteunen. Aannemer Jan de Nul bouwde intussen de fundamenten en sokkels op de Akenkaai en Materialenkaai en aannemer Van Laere zorgde voor een toegangshelling tussen de Akenkaai en de Willebroekkaai.

De Suzan Danielbrug werd na een participatief proces vernoemd naar de holebi-activiste Suzan Daniel. De werken aan de brug zouden tegen de zomer van 2021 klaar zijn. Het prijskaartje van het project, met inbegrip van de studies, bedraagt 9,4 miljoen euro, meldt bouwheer Beliris.