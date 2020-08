Elke dag wagen in deze ‘hotspot’ zes mensen hun leven door over de sporen te lopen, zo hoopt Infrabel daar komaf mee te maken

Londerzeel -

Gemiddeld zes keer per dag lopen mensen over de sporen in Londerzeel om van het ene naar het andere perron te gaan. “Daarom plaatsten we een omheining tussen de sporen”, zegt woordvoerder Thomas Baeken van Infrabel. “Ook betonblokken moeten het levensgevaarlijke spoorlopen hier verhinderen. Uit de eerste analyse van de camerabeelden, blijkt dat deze aanpak werkt.”