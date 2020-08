Onweer trekt van west naar oost over land: code oranje van kracht in vier provincies

Een onweer trekt donderdag van west naar oost over het land. Het KMI heeft dan ook code oranje afgekondigd in de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg. Het noodnummer 1722 zal nog zeker tot het weekend actief zijn.

“Donderdagnamiddag en -avond ontwikkelen er zich mogelijk intense onweersbuien”, meldt het KMI. “Tijdens zo’n onweersbui kan er hagel vallen en zijn hevige rukwinden mogelijk. Waar de buien precies zullen optreden blijft zeer moeilijk te voorspellen, maar de kans op zulke hevige buien is wijdverspreid. Neerslagtotalen van 10 tot 30 mm per uur zijn mogelijk. Aangezien de buien zich slechts traag voortbewegen kan er lokaal nog meer neerslag vallen”, aldus het KMI. “De kans hiertoe is het grootst in het westen en noorden van het land (plaatselijke neerslaghoeveelheden van 40 mm of meer zijn mogelijk).”

Code oranje is dan ook van kracht in de provincies West-Vlaanderen (15u-22u), Oost-Vlaanderen (16u-22u), Antwerpen (16-23u) en Limburg (17u-23u).

Noodnummer actief

Het nummer 1722 blijft nog zeker actief tot het weekend, meldt de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Op dat nummer kunnen burgers terecht die een beroep moeten doen op de brandweer voor een niet-dringende tussenkomst. “Tijdens de periode van coronamaatregelen zal 1722 in een aantal regio’s doorverwijzen naar het e-loket van de brandweer”, zegt de FOD nog.

