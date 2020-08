Brusselaars zijn regels beu: “Helft draagt geen masker”

Brussel - De mondmaskerplicht in Brussel wordt voorlopig niet goed nageleefd. “Ik heb vanmorgen gezien dat de helft geen mondmasker draagt”, zegt Inge Neven, hoofd van de bevoegde gezondheidsinspectie.

Ze zei dat vanmorgen op een persconferentie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze vreest dat er een vermoeidheid optreedt voor het naleven van de regels. Neven kon dat nog zelf vaststellen nadat ze vanmorgen de Brusselse metro verliet. Omdat het aantal dagelijkse besmettingen in het gewest is gestegen tot gemiddeld meer dan 50 per 100.000 mensen, is er sinds woensdag een mondmaskerplicht van kracht, maar daar houdt lang niet iedereen zich volgens haar aan.

Op de persconferentie van donderdag benadrukte Neven dat de strijd tegen het coronavirus een gezamenlijke strijd is van overheid, burgers en de medische wereld. “Het gedrag van iedereen telt.”

Neven vraagt zich af hoe we de coronamoeheid niet kunnen verergeren. Ze waarschuwt voor demonstraties tegen het coronabeleid, zoals we die al in Duitsland zagen. “Dat is zeker niet wat we willen. Daar moeten we over waken.”

Ze stelt daarom voor om een “positief verhaal” te maken. “Nu wijzen we mensen er constant op wat niet mag. We moeten mensen wijzen op wat wél kan, en dat we ervoor willen zorgen dat scholen kunnen opengaan, en we meer maatregelen kunnen vermijden.”

Stijging

In het Brusselse Gewest zijn de voorbije week dagelijks gemiddeld 55,4 besmettingen per 100.000 inwoners vastgesteld. Ten opzichte van vorige week is dat nog steeds een stijging van zo’n 50 procent. Het aantal hospitalisaties stijgt minder sterk, met 26 procent tot 71 bezette bedden.

Het aantal besmettingen vertoont wel sterke verschillen tussen de gemeenten onderling. In Anderlecht zijn er 89 besmettingen per 100.000, in Ukkel zijn dat er maar 26.