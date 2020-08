China gaat voedselverspilling bestrijden met bizarre regeltjes: “En wat als één persoon op restaurant gaat?”

China neemt drastische maatregelen om voedselverspilling tegen te gaan. Dat beleid komt er nadat president Xi Jinping de hoeveelheid voedsel die de Chinezen verspillen “shockerend en verontrustend” noemde.

De ‘Propere Borden’-campagne moet de Chinezen “een crisisgevoel over onze voedselveiligheid ” aanpraten, nadat wekenlange overstromingen in het zuiden van het land boerderijen onder water zette en tonnen voedsel vernietigde. Het probleem is echter fundamenteler: in 2015 verspilden de Chinezen alles samen zo’n 17 tot 18 ton voedsel.

Lokale overheden in het hele land zijn daarom begonnen om er bij restaurants op aan te dringen het aantal gerechten dat geserveerd wordt bij diners te beperken. Zo moeten groepen mensen op restaurant verplicht één gerecht minder bestellen dan het totale aantal eters, het zogeheten ‘N-1’-systeem.

Op sociale media weerklinkt kritiek op de beslissing. “Wat als één persoon op restaurant gaat? Kan hij dan nul gerechten bestellen”, klinkt het sarcastisch. Anderen wijzen erop dat het traditioneel overheidsambtenaren zijn die veel te veel eten bestellen.

Het beleid zal dan ook een aanpassing vergen van de Chinezen, want het wordt in het land traditioneel beschouwd als beleefd om meer te bestellen dan je opeet. Lege borden worden beschouwd als een teken van een slechte gastheer.