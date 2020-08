Nico en Caroline kochten vervallen kasteel en staken vier jaar lang hart en ziel in renovatie: “Onze vrienden dachten dat we het geen jaar zouden volhouden”

Kampenhout -

Nico Swinnen (47) en zijn vrouw Caroline Steensels (41) kochten in 2013 Hof Ter Loonst. Het kasteel uit de twaalfde eeuw lag er vervallen bij, zodat het koppel vier jaar lang bezig was met renovatiewerken. Inmiddels is Hof Ter Loonst een dienstencentrum in combinatie met een modern woonhuis en idyllische tuin.