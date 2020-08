Beerschot onderhandelt met Japanse international

Staat Beerschot op het punt nog een aanvaller aan te trekken? De club voert gesprekken met de zevenvoudige Japanse international Musashi Suzuki. Een akkoord werd nog niet bereikt.

Het was de Japanse krant Sports Hochi, een van de grootste sportkranten in het land van de rijzende zon, dat donderdagochtend de kat de bel aanbond. De krant meldt dat Suzuki op het punt staat om een contract bij Beerschot te tekenen.

De aanvaller geldt als een van de belangrijkste spelers van zijn team Hokkaido Consadole Sapporo, een middenmoter in de Japanse eerste klasse. Vorig seizoen was Suzuki nog goed voor 20 doelpunten in 39 wedstrijden, deze jaargang staat de teller op zes treffers in vijf matchen. Hij verzamelde ook al zeven caps voor de Japanse nationale ploeg, waarin hij één keer raak trof.

Masakatsu Mikami, de voorzitter van de club uit Sapporo, bevestigde tijdens een persconferentie de interesse van een “Belgische club”. “Maar het klopt dat er onderhandelingen zijn tussen de verschillende partijen”, bevestigde Mikami.

In een persbericht op de clubwebsite bevestigt de club het nieuws. “We hebben nog geen akkoord bereikt”, klinkt het. “Maar we zullen de onderhandelingen verder zetten.”

Op het Kiel worden de onderhandelingen met de speler bevestigd.