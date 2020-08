Vanaf 15 uur trekt popcorn-onweer dat lokaal zeer fel kan zijn over Vlaanderen

Er is nog weinig ontsnappen aan: deze namiddag kan het op sommige plaatsen in vooral Vlaanderen zeer hard gaan regenen of zelfs hagelen. Dat zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux, gespecialiseerd in risico-analyse tijdens onweer, hagel, sneeuw en stormweer.

“Je mag er je klok niet op gelijk zetten, maar naar alle waarschijnlijkheid begint het onweer zo rond 15 uur”, zegt Nicolas Roose. “De eerste onweders verwachten we aan de Frans-Belgische grens, in de regio van het zuiden van West-Vlaanderen en Henegouwen. Vanaf daar zal de onweerszone richting noorden en Nederland trekken. De Ardennen blijven allicht gespaard.”

Nicolas Roose wil heel duidelijk stellen dat niet heel de regio tussen waar de onweerszone ons land binnenkomt en weer verlaat, onder de regen zal zitten. Zo is het momenteel onmogelijk te voorspellen of het straks gaat regenen in Kortrijk, Brugge, Gent of Antwerpen. “We kunnen enkel middels onder andere onze bliksemradar aan now casting doen, dus op het moment zelf het onweer melden.”

Popcorn

“Het zullen heel lokale buien zijn. We spreken dan van pulse- of popcorn-onweders. Net zoals je bij popcorn niet weet welke korrel er het eerst popt, valt nu ook niet te voorspellen welke stapelwolk er als eerste tot een bui uitgroeit. We weten wel dat die buien behoorlijk fel worden met een neerslag tot 30 liter per m² en zelfs meer wanneer de bui niet beweegt en dus op één en dezelfde plek neerkomt.”

Ook hagelstenen zijn mogelijk, met mogelijk een diameter van één tot maximaal twee centimeter.

De buien starten allicht vanaf 15 uur en wanneer de zon ondergaat, zullen ze in kracht afnemen. Want hitte is een belangrijke voedingsbron voor buien naast luchtvochtigheid, die momenteel vanuit Frankrijk wordt aangevoerd.

Morgen koeler

Vrijdag nemen de temperaturen een duik naar 25 graden en zijn meer verspreide buien mogelijk. “Maar dat betekent nog niet het einde van de actuele hittegolf (maxima in Ukkel halen gedurende minstens 5 opeenvolgende dagen van ten minste 25 graden, met op minstens 3 dagen 30 graden), want NoodweerBenelux ziet de temperaturen na vrijdag weer stijgen.

