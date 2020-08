Logische vertraging, maar ook aantal ziekenhuisopnames en overlijdens gaat nu in stijgende lijn

Niet alleen het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus stijgt dezer dagen, ook de cijfers over overlijdens en ziekenhuisopnames vertonen een zorgwekkende opwaartse curve. Dat blijkt uit de laatste update van gezondheidsinstituut Sciensano.

Er werden afgelopen week dagelijks gemiddeld 601,4 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld in ons land. Een stijging met 13 procent, want vorige week waren dat er nog “maar” 531,9. In totaal raakten nu al 75.647 Belgen besmet. De toename in het aantal infecties is wel aan het afvlakken, aldus Sciensano, en de exponentiële groei lijkt gebroken. Onder het gemiddelde gaan echter belangrijke regionale verschillen schuil. In de provincies Antwerpen, Limburg en Luxemburg, zitten de curves in dalende lijn. De grootste stijgingen worden waargenomen in de provincie West-Vlaanderen (65 procent) en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (54 procent).

Overlijdens en ziekenhuisopnames

Logischerwijze met enige vertraging stijgt nu ook het aantal overlijdens. Donderdag met maar liefst 40 procent: deze week stierven er gemiddeld 4 mensen per dag, vorige week nog “maar” 2,9. Sinds het begin van de pandemie overleden 9.900 mensen aan Covid-19. De stijging zet zich zowel door in de ziekenhuizen (2,9 overlijdens per dag, plus 33 procent) als in de woon-zorgcentra (1 overlijden per dag, plus 40 procent).

Ook het aantal ziekenhuisopnames steeg met 33 procent: er werden afgelopen week gemiddeld 31 mensen opgenomen. In totaal werden al 18.576 Belgen opgenomen in een ziekenhuis met Covid-19 sinds het begin van de coronacrisis. Met name het aantal ingenomen bedden op Intensieve Zorgen steeg snel: woensdag waren dat er 76, een kwart meer dan een week eerder.