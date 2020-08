Verloren zoon toch weer op de goede weg: de negen bewogen maanden van Cercle Brugge-kapitein Jérémy Taravel

Olie drijft altijd boven, Jérémy Taravel ook. Bernd Storck zette de intussen 33-jarige centrale verdediger in februari terug naar de B-kern. Een kritisch interview in de Franstalige pers en een voorbereiding verder, stond de ex-speler van Zulte Waregem, Lokeren en Gent afgelopen zaterdag op Sclessin doodleuk weer in de basis. Een terugblik op negen bewogen maanden.