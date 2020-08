Wat kan aanwinst Percy Tau Anderlecht allemaal bijbrengen? “Hij moet de ster van de ploeg kunnen zijn”

Helemaal geslaagd was de passage van Percy Tau bij Club Brugge niet. Wat is er nodig om hem bij Anderlecht wel te zien schitteren? “Hij rendeert het best als iedereen over hem spreekt”, zegt zijn landgenoot Lance Davids. “Hij moet de ster van de ploeg kunnen zijn.” Eerst maar eens in de ploeg geraken, te beginnen zondag tegen STVV.