Redders in Oostende hijsen rode vlag: “Te weinig respect voor onze job”

Oostende - De Oostendse redders hebben donderdagochtend de rode vlag gehesen, uit protest tegen een reeks incidenten woensdagavond. “Er is te weinig respect voor onze job”, klinkt het.

De zee is kalm, de zon schijnt: perfecte condities om te zwemmen in zee. Maar in Oostende was dat donderdagvoormiddag verboden. De redders hadden bij aanvang van hun dienst uit protest de rode vlag gehesen.

Woensdagavond vonden een reeks incidenten plaats op het strand van Oostende, waarbij de politie meermaals moest tussenkomen. Ook enkele redders werden aan de waterlijn belaagd door een groep jongeren. Volgens de reddingsdienst houden heel wat strandgangers zich niet aan de coronaregels, zijn ze agressief, en negeren ze de signalen om in bewaakte zones te zwemmen.

Tumult op strand Oostende, politie massaal ter plaatse

“En dus willen we een duidelijk signaal geven”, klinkt het. De redders hadden intussen overleg met het stadsbestuur en de politie. Rond 13 uur werd de rode vlag opnieuw vervangen door een groene.