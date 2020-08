Dennis twijfelachtig voor Eupen, Clement wil reactie van sterkhouders na “dubbele klop”

“We willen zo snel mogelijk terug naar die winning streak”, klonk het donderdag in het Belfius Basecamp in Westkapelle. Na twee kloppen moet Club Brugge opstaan. Philippe Clement wil een reactie na die pijnlijke nederlagen tegen Antwerp en Charleroi. Al moet Club het mogelijk opnieuw zonder Dennis doen.

“Nu moeten we tonen wie we zijn. En als we dat niet doen, zijn we slechte boksers”, sprak Clement. Het spel van Club was tegen Charleroi al beter, toch bleef de oogst opnieuw pover. Het niveau moet volgens Clement nog een pak hoger. En hij kijkt vooral naar zijn draaischijven: zowel Vanaken, Vormer als Diatta bleven de vorige weken onder de maat. “Fysiek zijn ze topfit, dus vorm is een relatief gegeven. Maar het klopt dat ik niet tevreden was over hun rendement de vorige matchen. Daar is over gepraat gewest met hen, dus ik verwacht een reactie van mijn sterkhouders.”

Analist Gert Verheyen gaf onder andere aan dat Diatta te arrogant stond te spelen. “Maar zo is Krépin helemaal niet”, aldus Clement. “Hij heeft een bepaalde lichaamsexpressie die mogelijk verkeerd overkomt. Krépin maakt zich zelfs te vaak kwaad op zichzelf.”

Een zege is nu wel dringend nodig om de trein terug op de rails te krijgen, al wordt Eupen opnieuw geen pleziertripje. “In het verleden zijn we daar al meermaals gestruikeld. Er zal een top Club Brugge nodig zijn. Ploegen zijn super gemotiveerd tegen ons, we zitten in het begin van een nieuw verhaal. De hitte zorgde tegen Charleroi ook voor een lagere intensiteit. Dat zijn allemaal kleine details, maar uiteindelijk was het van onze kant ook niet genoeg. Het moet gewoon beter.”

Dennis twijfelachtig, Mitrovic lange tijd out

Vorige week moest Club te veel teren op de flitsen van Dennis. De Nigeriaan sukkelde wekenlang met blessures en is er mogelijk tegen Eupen opnieuw niet bij. “Donderdag moest hij de training verlaten na een trap op de enkel. Hij sloeg zijn voet lichtjes om”, sprak Clement. “Vrijdag moet blijken hoe ernstig die blessure is.”

Verder viel er op medisch vlak nog slechts nieuws te sprokkelen. Zo is Mitrovic minstens zes maanden out na een voetoperatie. “Dat zal een heel eindje duren”, aldus Clement. En ook Maxim De Cuyper, nog een linksvoetige verdediger, kan minstens een maand niet spelen. Hij werd geopereerd aan een klein scheurtje aan de meniscus. “Maar dat wil niet zeggen dat we nu transfers op korte termijn gaan doen”, zei de Brugse coach. “We hebben nog Ricca en Sobol op links, en ook Balanta en De Ketelaere kunnen op die positie spelen. Het bestuur is trouwens volop bezig met versterking. Al is de markt op dit moment niet evident zoals iedereen weet. Ik als coach moet mij gewoon focussen op het heden en de spelers die er zijn.”