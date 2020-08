‘Bubbel van vijf’ reageert gepikeerd op signaal van liberalen en groenen: “Bouchez stuurt aan op Vivaldi, om vervolgens ook dat weer te laten mislukken”

In de ‘bubbel van vijf’ wordt donderdag gepikeerd gereageerd op de gezamenlijke mededeling van groenen en liberalen. Er wordt naar MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez gewezen als spin in het web. “Hij stuurt nu aan op Vivaldi, om vervolgens ook dat weer te laten mislukken”, valt te horen. “Hij wil vooral premier Wilmès in het zadel houden.” Volgens politicoloog Dave Sinardet is er ook een fundamenteel probleem met de ‘nieuwe bocht’ die N-VA heeft gemaakt.

Ecolo, Groen, MR en Open Vld stuurden donderdag een gezamenlijke mededeling uit, waarin ze duidelijkheid eisen van preformateurs Bart De Wever en Paul Magnette. De partijen “weigeren om deel te nemen aan een opbod, waarin ze tegen elkaar worden uitgespeeld om te bepalen wie tot de toekomstige regering kan toetreden”.

“Het is nu wel duidelijk dat Vivaldi weer springlevend is”, valt off the record op te tekenen bij N-VA. Pro memorie: dat was de coalitie van liberalen, socialisten, groenen en christendemocraten. Ook bij socialisten wordt ervan uit gegaan dat Vivaldi weer op tafel zal komen. “Het is duidelijk dat er vanuit MR gespind wordt voor die coalitie, maar iedereen weet ook dat Bouchez dat eigenlijk niet wil. Het wordt gewoon gebruikt als middel om deze formatiepoging weer te doen mislukken. Het enige waar MR op uit is, is de huidige regering te rekken.”

Open VLD

De socialisten ergeren zich ook aan de Vlaamse liberalen. “We vragen ons af of Open VLD nog weet van welk hout pijlen te maken. Dat ze zich vastklinken aan MR was al duidelijk, maar dat ze dat nu ook doen met Ecolo is toch een raar signaal.”

De groenen ontkennen dat ze zich voor de kar van de liberalen zouden laten spannen. “Het gaat hier om oprechte bezorgdheden, die we zowel naar buiten toe als aan tafel communiceren. Dit gaat over de kern van ons politieke programma.”

Sinardet: “Uithaal De Wever heeft niet gewerkt”

Volgens politicoloog Dave Sinardet heeft N-VA haar hand overspeeld door Open VLD publiekelijk onder druk te zetten. “Bart De Wever heeft hard uitgehaald naar Open VLD, en dat heeft niet gewerkt”, stelt hij vast. “Het heeft de partij in een positie geduwd waarin de partij zich vooral niet wil laten doen.”

Maar naast die strategische overwegingen speelt er volgens Sinardet ook een groot inhoudelijk probleem. “N-VA heeft een nieuwe bocht gemaakt”, zegt hij. “In 2014 heeft de partij het communautaire naar de achtergrond geschoven in ruil voor een rechts socio-economisch beleid. Dat was de start van de regering-Michel. Nu lijkt het erop dat de partij wil meegaan in een eerder links socio-economisch beleid, in ruil voor een staatshervorming. Dat is de omgekeerde bocht.”

Het probleem is volgens Sinardet dat er in die uitruil tussen N-VA en PS te weinig eten en drinken zit voor groenen en al helemaal voor liberalen. “Er zit dus een fundamenteel probleem in de constructie. N-VA en PS hebben een deal gemaakt, maar hebben extra partijen nodig die geen inhoudelijke meerwaarde in het akkoord kunnen vinden.”

Volgens Sinardet zullen Magnette en De Wever de koning om een verlenging van hun opdracht vragen. “Pas in september komt er echt druk op de ketel, als de huidige regering opnieuw het vertrouwen moet vragen.” Vrijdag zouden groenen en liberalen alvast opnieuw worden uitgenodigd bij de preformateurs.