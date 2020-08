Erdogan verwijt Macron “kolonialisme” met optreden in Beiroet

De Franse president Emmanuel Macron heeft zich met zijn komst naar de Libanese hoofdstad Beiroet, kort na de zware explosie aldaar, schuldig gemaakt aan kolonialisme. Dat meent althans Macrons Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan, in een context van oplopende spanningen tussen de twee landen. Erdogan vat Macrons bezoek aan Beiroet samen als een “spektakel”.

“Macron en co willen de koloniale orde in Libanon herstellen”, meent Erdogan. “Ons interesseert het niet om op de foto te staan of de show te willen stelen.” Erdogan zelf begaf zich inderdaad niet naar Libanon, maar hij stuurde wel zijn vicepresident en zijn minister van Buitenlandse Zaken na de explosie die intussen al 171 mensenlevens eiste en een groot deel van de Libanese hoofdstad verwoestte.

Libanon was Frans mandaatgebied van 1920 tot zijn onafhankelijkheid in 1943. Daarvoor was het ruim vier eeuwen lang in handen van het Ottomaanse Rijk.

Disputen

Macron en Erdogan hadden de afgelopen maanden al vaker woorden, onder meer over uiteenlopende belangen in Libië en de oostelijke Middellandse Zee. Donderdag nog maakte het Franse ministerie van Defensie bekend dat het twee gevechtsvliegtuigen en twee oorlogsbodem naar het oosten van de Middellandse Zee stuurt, nu ook de spanningen tussen Turkije en Griekenland weer oplopen. Frankrijk doet dat naar eigen zeggen om het internationaal recht te beschermen.

Op die laatste ontwikkeling heeft Erdogan nog geen rechtstreekse commentaar gegeven. Hij hekelde wel “een land dat geen kuststrook aan de oostelijke Middellandse Zee heeft”, en riep dat land op “niet te denken dat het groter is dan het is”.