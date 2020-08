Graffitikunstenares maakt imposant werk op plek waar Julie Van Espen aan haar einde kwam: “Voor alle vrouwen die slachtoffer werden van seksueel geweld”

Pittem / Antwerpen -

Aan het Albertkanaal in Antwerpen, op een boogscheut van de plek waar Julie Van Espen in 2019 het leven liet, heeft graffitikunstenares Julie ‘Djoels INK’ Bouckhuyt begin deze week een indrukwekkend werk gecreëerd. “Het verwijst naar alle vrouwen die het slachtoffer werden van seksueel geweld”, zegt Djoels, die een tattooshop heeft in Egem.