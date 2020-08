Jess Thorup zet spelers op scherp: “Is de druk een probleem?”

Voor AA Gent begon het nieuwe seizoen met een sof. Op bezoek bij Sint-Truiden gaven de Buffalo’s niet thuis. Twee vermijdbare tegendoelpunten luidden uiteindelijk een pijnlijke nederlaag op. Jess Thorup merkte vooral een gebrek aan vechtlust op en dat stemt hem tot nadenken. Deze week voerde hij dan ook de nodige gesprekken en stelde hij ook een heel pertinente vraag: zijn alle spelers van AA Gent opgewassen tegen de druk die gepaard gaan met de hoge ambities van de club?

“Als je vijf maanden geen competitieduels hebt gespeeld, voel je voor zo’n eerste wedstrijd toch altijd wat kriebels. Maar ik had veel vertrouwen voor de partij en natuurlijk was het een grote ontgoocheling”, aldus Jess Thorup die niet bepaald gecharmeerd raakte door de prestatie van zijn team.

“Zowel door het resultaat als onze prestatie, zeker voor de rust. We vonden ook offensief onvoldoende de oplossingen”, somt de Deense coach van de Buffalo’s enkele pijnpunten op.. “Soms moet je aanvaarden dat er momenten zijn dat bepaalde spelers wat minder kwaliteit brengen. Maar je kunt wel verwachten dat er altijd wordt geknokt. En dat heb ik vooral voor rust gemist. We focusten teveel op balbezit maar er is meer nodig.”

Thorup maakte de voorbije dagen dan ook gebruik van enkele gesprekken om de oorzaken van die povere prestatie te ontdekken: “Net als tegen Zulte Waregem kwamen we al heel snel op achterstand. Dat is mentaal heel zwaar. Ik hoop dat we hieruit hebben geleerd. We moeten nu vooral punten pakken en matchen winnen. En zo raak je op het juiste pad.”

“Maar spelers moeten accepteren dat er fouten worden gemaakt. We zitten nog niet in het ritme van een half jaar geleden. Maar je moet als team knokken en één geheel vormen. En dan zullen we ook uiteindelijk goed voetbal brengen. Ik ben dan ook blij dat we zaterdag opnieuw kunnen spelen en revanche kunnen nemen. Ik kijk daar naar uit.”

De druk op de Gentse spelersgroep is evenwel groot. De ambities die bij aanvang van het seizoen werden geuit zijn dan ook niet min. Maar voor Thorup mag dit zeker geen aanleiding geven tot faalangst: “Ik vind dat wanneer je de ambitie hebt om de eerste te zijn, dan moet je kunnen leven met de druk dat je elke match moet winnen.”

“Dat heb ik ook aan de spelers gevraagd: is het een probleem dat die druk aanwezig is? We moeten zeker rekening houden met die verwachtingen. Voor enkele jongens is dat ongetwijfeld een nieuwe situatie en daar moeten ze zich aan aanpassen. En soms heeft dat gewoon wat tijd nodig maar dat is nu eenmaal eigen aan een club als deze.”

Gent stelde teleur in de openingsmatch tegen STVV Foto: BELGA

Definitief einde verhaal voor ‘Gentse kampioenen’

Ondanks de afwezigheid van enkele nieuwkomers – Nurio en Alexandre De Bruyn zijn door blessures geruime tijd onbeschikbaar – lijkt de toekomst van enkele oudgedienden evenwel onveranderd buiten Gent te liggen. “Dejaegere en Asare? Ze hebben veel verdienste voor deze club. Ik hoop dat ze zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen. Dit is voor iedereen een moeilijke situatie maar ik reken niet meer op hen.”

Voor Tim Kleindienst en Giorgi Chakvetadze liggen de kaarten dan weer duidelijk anders. De Duitse aanvaller die met de naweeën van een knieoperatie kampte toen hij bij Gent tekende lijkt net als het Georgische dribbelwonder stilaan klaar voor het grote werk: “Ze konden allebei deze week de groepstraining hervatten en ondervonden tot nu toe geen hinder. Op vrijdag zullen we de afweging maken of ze inzetbaar zijn. Maar ik ben al blij met hun progressie en ze maken ook deel uit van mijn voorlopige wedstrijdselectie.”