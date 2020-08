Geplande rentree van blessuregevoelige Arjen Robben bij FC Groningen uitgesteld: “Lichte spierpijn en stijfheid”

De geplande rentree van Arjen Robben bij FC Groningen is uitgesteld. De 36-jarige aanvaller zou vrijdag zijn opwachting maken in het oefenduel met PEC Zwolle.

“Arjen heeft de afgelopen week in zijn trainingsprogramma de grenzen opgezocht en het randje aangetikt. De inspanningen die hij de afgelopen week heeft verricht, hebben geleid tot wat lichte fysieke klachten in de vorm van spierpijn en stijfheid”, aldus trainer Danny Buijs.

Robben diende zelf het verzoek in om zijn rentree uit te stellen. “Ik wil nog fitter worden, voordat ik aan wedstrijden begin. Ik heb een hele goede trainingsweek gehad, waarbij ik dingen honderd procent heb kunnen doen. Ik sta er echt heel goed voor, maar een wedstrijd spelen is toch totaal iets anders dan trainingen. Na een jaar lang niet gevoetbald te hebben, is het logisch dat je klachten krijgt”, verklaarde Robben.

“Dat hoort bij de inspanningen die je levert. Het lijf reageert op trainingen, je lichaam moet hieraan weer wennen. Dat gaat goed, maar ik vond het nog onvoldoende om in wedstrijdverband in actie te komen. Ik wil zelf ook voor de volle honderd procent het goede gevoel hebben dat ik klaar ben voor wedstrijden. Daarvoor wil ik eerst nog meer groepstrainingen afwerken.”

Robben maakte eind juni bekend dat hij terugkeert bij de club waar hij zijn loopbaan begon. Na zijn afscheid bij Bayern München deed hij een jaar niets.

FC Groningen en PEC treffen elkaar in het stadion van de Groningers. De wedstrijd duurt niet twee keer 45 minuten, maar twee keer een uur. Er wordt een beperkt aantal fans toegelaten tot het stadion.