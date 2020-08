Steeds meer klachten bij Raad voor betwistingen studievoortgangsbeslissingen

In 2019 werden 817 verzoekschriften ingediend bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. Dat zijn er meer dan in 2016 (699), 2017 (673) en 2018 (697). Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) op een schriftelijke vraag van Karolien Grosemans (N-VA).

Bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen kunnen hogeschool- en universiteitsstudenten terecht die niet akkoord gaan met een ongunstige studievoortgangsbeslissing (betwisting examenresultaat, weigering inschrijving...), met het verlies van het leerkrediet door een overmachtssituatie (men kon bijvoorbeeld door ziekte niet deelnemen aan examens) en met een negatief antwoord op een vraag om een buitenlands diploma hoger onderwijs gelijkwaardig te verklaren met een Vlaams diploma.

Schorsing

601 procedures die in het kalenderjaar 2019 (506 in 2018) werden opgestart hadden betrekking op overmachtsdossiers waarbij het verloren leerkrediet werd teruggevraagd. 202 keer (183 in 2018) werden studievoortgangsbeslissingen gecontesteerd. 14 keer (8 keer in 2018) werd beroep aangetekend tegen de weigering om een buitenlands diploma hoger onderwijs te erkennen.

De administratie beschikt niet over cijfers inzake het aantal klachten bij de Raad van State met betrekking tot studieresultaten in het secundair onderwijs. Op een conferentie eind 2018 van het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht bleek dat de Raad van State zich met betrekking tot het schooljaar 2017-18 26 keer uitsprak over verzoeken om B- en C-attesten bij uiterst dringende noodzakelijkheid te schorsen. In 14 gevallen werd het verzoek tot schorsing ingewilligd.

Ook voor andere onderwijscommissies worden klachten ingediend. De Commissie inzake Leerlingenrechten, bevoegd voor inschrijvingen in het basis- en secundair onderwijs, ontving in 2018 92 klachten. De Commissie Zorgvuldig Bestuur, waar men klachten kan indienen met betrekking tot bijvoorbeeld kosten, oneerlijke concurrentie, handels- en politieke activiteiten kreeg in 2019 12 klachten tegenover 14 in 2018.