Chauffeur van vrachtwagen vol drugs in Aalbeke verhoord en vrijgelaten

Kortrijk - De chauffeur van de vrachtwagen waarin woensdag meer dan 1.200 kilogram cocaïne werd aangetroffen, is verhoord en daarna vrijgelaten. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. De drie personen die uit de vrachtwagen sprongen, zijn nog altijd voortvluchtig.

De politie hield woensdag een klopjacht op drie personen. Zij sprongen ter hoogte van het distributiecentrum van sanitairbedrijf Van Marcke in Aalbeke uit een vrachtwagen. De container kwam vanuit Egypte via Antwerpen naar het distributiecentrum in Aalbeke.

“Bij het openen van de container sprongen drie personen uit de container en gingen op de vlucht”, vertelt Samuel Deleu van het parket. “De vrachtwagenbestuurder is daarop vlug naar zijn cabine gelopen en heeft de deuren gesloten. De daders verdwenen via de spoorweg.”

Bij nadere inspectie van de inhoud van de container bleek die, naast de legale lading, nog 41 zakken met elk ongeveer 30 pakken van 1 kilogram cocaïne te bevatten. Alles samen goed voor 1.200 kilogram en een straatwaarde van 180.000 euro. De transportfirma blijkt niets met de drugshandel te maken heben, aldus het parket. De chauffeur werd verhoord en daarna vrijgelaten.

Tijdens de zoekactie woensdag werden een helikopter, een speurhond, een 20-tal ploegen van de politiezones Vlas en Grensleie en een team met een drone ingezet, maar het trio is nog altijd spoorloos.