Uitverkoop bij Brantano opnieuw geannuleerd

De uitverkoop bij schoenenketen Brantano is opnieuw geannuleerd. Dat zegt Sven De Scheemaeker van ACV Puls donderdag. De curatoren namen die beslissing in het licht van de overname van de keten, zegt hij.

De uitverkoop had normaal gezien maandag van start moeten gaan, maar werd opnieuw geannuleerd. Het is nu al de derde keer dat een geplande uitverkoop niet doorgaat. Volgens de vakbondsman gebeurt dat nu omdat er maandag gecommuniceerd zal over wie Brantano zal overnemen. Voor de overname van de keten zijn het moederbedrijf van Scapino, Ziengs Retail en het Duitse Deichmann in de running, zegt De Scheemaeker.

Meerwaarde

“We verwachten maandag nieuws over de overnemer en zullen als vakbond dan ook rond de tafel gaan zitten om over de loon- en arbeidsvoorwaarden te spreken, en om te bekijken hoe we het vertrouwen kunnen herwinnen, want wat er bij FNG gebeurd is heeft diepe wonden geslagen”, zegt de vakbondsman

Hij geeft aan dat er signalen zijn dat de overnemer heel wat winkels wil overnemen, en hij hoopt dan ook het personeel te kunnen enthousiasmeren om aan de slag te blijven. Om een succesvolle doorstart te maken, is ervaren personeel een grote meerwaarde, besluit De Scheemaeker.