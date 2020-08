Nu Tesla-aandeel 15 procent stijgt na aankondiging van splitsing aandelen: welk voordeel levert het en waarom noemen analisten bij ons dit optisch bedrog?

Het aandeel van Tesla, de producent van elektrische auto’s, is de voorbije dagen nog maar eens 15 procent gestegen. Alleen maar omdat CEO Elon Musk aankondigde dat het aandeel in vijf wordt gesplitst. Wat de instapprijs voor een Tesla-aandeel verlaagt, en waardoor het mogelijk nog meer beleggers zal lokken. Maar KBC-analist Tom Simonts noemt dat optisch bedrog.

De coronatijden doen gekke dingen met de Amerikaanse beurs. Terwijl er in de VS elke week een miljoen werklozen bijkomt, is de beurs daar aan het boomen van het kan niet meer. Vooral dankzij jonge mensen ...