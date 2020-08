Blessureverdicten nog zwaarder dan gevreesd bij OHL, liefst acht spelers ontbreken: “Nog nooit meegemaakt”

Het wordt steeds erger met het blessureleed in Leuven, enkele verdicten zijn nog zwaarder dan verwacht. Marc Brys mist zaterdag in Genk acht pionnen, waarvan liefst zes basisspelers. “Dit heb ik nooit in mijn carrière meegemaakt”, zegt de OHL-coach.

We geven u een overzichtje van de huidige blessures bij OHL. Liefst vier spelers vielen maandag uit tegen Eupen. Kenneth Schuermans is het zwaarst getroffen met een gescheurde achillespees. Hij is niet zes maanden, zoals eerder gezegd, maar twaalf maanden out. Kapitein Frédéric Duplus moet nog een bijkomende MRI aan zijn knie ondergaan, hij staat twee tot zes maanden aan de kant. Derrick Tshimanga is twee tot vier maanden out met een scheur in de adductor. Mathieu Maertens kampt met een ontsteking aan de lies en is een viertal weken buiten strijd.

OHL miste eerder al vier spelers, en zij geraken waarschijnlijk niet fit voor Genk zaterdag. Samy Kehli is aan de rug geopereerd, Stallone Limbombe heeft een hamstringblessure en Yannick Aguemon kampt met een bilblessure. Die laatste traint sinds vandaag voorzichtig mee, in het beste geval kan hij zaterdag een deel van de wedstrijd afwerken. Aboubakar Keita verblijft in quarantaine na zijn terugkeer uit Ivoorkust, waar hij zijn moeder ging begraven.

“Dit is een opdoffer”, zegt Marc Brys het met een understatement. “Ongezien. Dit heb ik nooit in mijn carrière meegemaakt. Er zijn verschillende sleutelspelers bij. Ik kan maar hopen dat er nu andere spelers aan de oppervlakte komen. Ze zijn alvast supergemotiveerd. We hebben geanalyseerd of we de blessures aan vermoeidheid moeten wijten, maar de data zeggen van niet”, klinkt het. “We hebben zelfs de bloedwaarden geanalyseerd, maar ook daar kwam niks uit. Het lijkt op bad luck.”