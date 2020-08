Al 48 gebruikers van lachgas beboet in Gent: “Niet zo onschuldig als het lijkt”

Gent - Al 48 gebruikers van lachgas zijn sinds het verbod eind november door de Gentse politie beboet. “Wie onder invloed ervan achter het stuur kruipt is een gevaar voor zijn medebestuurders.”

Na klachten over sluikstorten werden eerder deze week aan de Watersportbaan drie extra vuilnisbakken geplaatst. Maar het afval was niet het enige probleem. Tussen de rommel lagen ook lachgaspatronen. Het is niet de eerste keer dat de stad Gent hiermee te maken krijgt. Eerder werden er onder meer in de studentenbuurt leeggespoten patronen gevonden.

Eind november 2019 besliste het stadsbestuur om het bezit en gebruik van lachgas in Gent te bestraffen met een GAS-boete. Volwassenen moeten 120 euro betalen, minderjarigen 60 euro. Politiewoordvoerder Dirk De Sutter benadrukt dat het nog te vroeg is om de grootte van het probleem te bepalen. Wel zijn er sinds het verbod al 48 gebruikers beboet. “In de meeste gevallen gaat het wel over individueel gebruik en telkens in verschillende straten”, zegt De Sutter.

Alcohol en drugs

Lachgas wordt vaak door jongeren gebruikt om een roes op te wekken. Het is niet zo onschuldig als het lijkt. Het gebruik ervan kan leiden tot gevoelsstoornissen en concentratieproblemen. “Lachgas is net zoals alcohol en drugs een roesmiddel. Wie onder invloed achter het stuur kruipt is een gevaar voor zijn medebestuurders”, besluit De Sutter.