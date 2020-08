Tiener in de cel voor steekpartij in Oostende

Oostende - De Brugse onderzoeksrechter heeft een 18-jarige Oostendenaar aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De verdachte plantte een mes in de rug van een kennis, die zelf naar het ziekenhuis kon lopen.

De feiten speelden zich dinsdagavond af aan de Koninklijke Stallingen in Oostende. De betrokkenen kregen het met elkaar aan de stok, maar de precieze aanleiding voor de ruzie is niet duidelijk. Op een bepaald moment heeft de jongeman een messteek in de rug van het slachtoffer gegeven.

De dertiger kon zelf naar de spoeddienst van het nabijgelegen Henri Serruysziekenhuis rennen. Op weg naar het ziekenhuis werd hij nota bene nog achternagezeten door de verdachte. Het slachtoffer liep bij de steekpartij geen levensbedreigende verwondingen op.

De 18-jarige verdachte werd donderdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste om de Oostendenaar aan te houden op verdenking van poging tot doodslag. Dinsdag zal de Brugse raadkamer moeten oordelen of de jongeman langer in de gevangenis moet blijven.