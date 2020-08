Drie nieuwe verdachten van rellen ‘Black Lives Matter’ 7 juni opgepakt

Brussel - De Brusselse lokale politie heeft drie mannen opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij de rellen die plaatsvonden na de betoging tegen racisme en politiegeweld op 7 juni in Brussel. De drie maken deel uit van de twaalf personen naar wie op 15 juli een opsporingsbericht was verspreid. Twee van hen boden zichzelf aan bij de politie, de derde werd opgepakt door de politie van de zone waar hij woont. Dat meldt het Brusselse parket.

Op 7 juni vond op het Poelaertplein in Brussel een betoging tegen racisme en politiegeweld plaats, naar aanleiding van de dood van George Floyd bij een arrestatie in de Verenigde Staten. De betoging, waaraan naar schatting 10.000 mensen deelnamen, verliep zonder problemen, maar mondde nadien wel uit in geweld en rellen. Her en der werden ook winkels geplunderd en de politie pakte 239 mensen op.

Eerder waren al andere verdachten opgepakt. De voorbije dagen boden K.N. (22) en I.J. (19) zich aan bij de Brusselse lokale politie. De 26-jarige C.M.N. werd dan weer opgepakt door de lokale politie van de Vlaamse politiezone waar hij woont. Alledrie zouden ze de politie bekogeld hebben met verschillende projectielen, terwijl I.J. ook een bushalte zou vernield hebben.

K.N. werd na verhoor vrijgelaten, C.M.N. kreeg een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank, terwijl I.J. wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

(belga)