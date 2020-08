Vrouw uit Zonhoven opgepakt wegens gewapende weerspannigheid

Zonhoven - Een 27-jarige vrouw uit Zonhoven is woensdagavond in de boeien geslagen wegens gewapende weerspannigheid. De vrouw was in haar voertuig weggereden, terwijl een agent met zijn arm klem zat tussen de venster van de wagen. Zij had het raampje gesloten.

Rond 22 uur controleerde een patrouille van de lokale politie van de zone Beringen-Ham-Tessenderlo een personenwagen op de Diestersesteenweg in Paal (Beringen). Aan het stuur zat de vrouw uit Zonhoven. Het voertuig bleek niet verzekerd te zijn. De vrouw had ook een rijverbod.

Verstopt

Toen een van de politie-inspecteurs haar vroeg om het voertuig stil te leggen en uit te stappen, weigerde de vrouw. Na enkele vergeefse aanmaningen stak de politieman zijn arm in het voertuig om de sleutels uit het contact te nemen. De vrouw sloot hierop haar venster, waardoor de politieman klem kwam te zitten. De vrouw vertrok dan aan hoge snelheid. De inspecteur kon zijn arm nog terugtrekken, maar liep wel kwetsuren aan de arm op.

De politie zette de achtervolging in, maar geraakte het spoor van het voertuig bijster. Rond 23.15 uur werd de auto aangetroffen in Schaffen (Diest), ter hoogte van een woning aan de Diestsebaan, waar de vrouw zich in de tuin verstopt had. Ze werd opgepakt op basis van gewapende weerspannigheid.

De politie bracht het parket van Limburg op de hoogte.