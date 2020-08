Corona piekt door ravage in ziekenhuizen

Beiroet was donderdagochtend een belegerde stad. Veiligheidstroepen hadden het stadscentrum afgegrendeld om te voorkomen dat betogers zouden oprukken naar een congrescentrum waar het parlement voor het eerst samenkwam sinds de ontploffing op 4 augustus. De dodentol staat momenteel op 172, terwijl nog tussen de 30 en 40 mensen vermist zijn. Zowat 70.000 gebouwen zijn verwoest, meer dan 300.000 inwoners moeten tijdelijke opvang zoeken. Opmerkelijk is dat er sinds de ontploffing een aanzienlijke stijging wordt gemeld van het aantal coronabesmettingen en het dodental door het virus snel stijgt. Dat laatste heeft deels te maken met de zware ravage in de verschillende ziekenhuizen die overvol liggen. Bij de ontploffing vielen meer dan 6.000 gewonden. Een eerste schijf van 300 miljoen euro buitenlandse hulp zou het ergste leed moeten lenigen. Het belangrijkste is de snelle heropbouw van de haven van Beiroet, de belangrijkste van het land. Zowel Frankrijk, Turkije, Qatar en China hebben aangeboden die klus op zich te nemen. Alsof de toestand in het land al niet erg genoeg is, ligt de hulp internationaal erg gevoelig. Het land rekent op Amerikaanse hulp. Donderdag arriveerde een Amerikaanse delegatie voor gesprekken. Als men de heropbouw van de haven aan China uitbesteedt, vreest men de VS op de tenen te trappen. Qatar en Turkije liggen dan weer moeilijk voor de Golfstaten wegens hun banden met de Moslimbroederschap. Er blijft dus maar één “veilige” kandidaat over, Frankrijk.