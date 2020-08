Italiaanse verdachte uitgeleverd voor mensensmokkel via Zeebrugge

Brugge - Een 35-jarige Italiaan is aan ons land uitgeleverd voor zijn betrokkenheid in een mensensmokkeldossier. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De bende probeerde in februari 2019 een Albanees met valse papieren naar het Verenigd Koninkrijk te smokkelen.

Een Fiat Punto bood zich op 3 februari 2019 aan bij de grenspost aan de ferry ‘Pride of York’ in de haven van Zeebrugge. Op het eerste gezicht waren de inzittenden twee Italianen, maar bij nader onderzoek bleek dat niet te kloppen. De passagier was immers een Albanees die gebruikmaakte van een valse Italiaanse identiteitskaart. Na de betrapping zat de Italiaanse bestuurder S.U. een tijdje in voorhechtenis.

Aanhouding

De speurders proberen ondertussen de rest van de bende in kaart te brengen. Zo werd G.M. (35) met het oog op zijn uitlevering gearresteerd in opdracht van de Brugse onderzoeksrechter. Eerder deze week werd de verdachte door de Scheepvaartpolitie Kust in Italië opgehaald. De onderzoeksrechter heeft hem donderdag aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Dinsdag zal de Brugse raadkamer oordelen of de Italiaan langer in de gevangenis moet blijven.

Naar aanleiding van de uitlevering benadrukt het parket dat niet enkel de smokkelaars op het terrein, maar ook de organisatoren in het buitenland vervolging riskeren. “Dit dossier is daar een mooi voorbeeld van”, aldus procureur Frank Demeester. “Mededaders in Italië of elders mogen zich aan een Europees Aanhoudingsmandaat verwachten indien wij hun betrokkenheid kunnen aantonen. Het is niet omdat zij niet naar West-Vlaanderen komen, dat zij buiten schot blijven.”