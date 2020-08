Aalsterse Gilles moeten hitte trotseren om... iconische kostuums te strijken: “Hier zijn we wel even zoet mee”

Aalst -

In hun uitvalsbasis aan de Bedrijvigheidstraat zijn een aantal Aalsterse Gilles al dagenlang in de weer in ruim dertig graden Celsius. Ze zijn volop hun kostuums aan het strijken. Ze stomen niet alleen al hun kostuums klaar voor het jubileumjaar, ook schitteren ze dit najaar in het programma ‘Groeten uit’ op VTM.