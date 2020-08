Pastoor doet oproep aan inwoners van Aalst: “Kom niet naar kerk om begrafenis van Ilse Uyttersprot te kunnen volgen”

Schepen Ilse Uyttersprot en pastoor Dirk Moereels op de kermis van Meldert in september 2019. Nog geen jaar later zal hij haar begrafenis verzorgen. Foto: RR

Aalst - Op vrijdag 14 augustus wordt de vermoorde schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) begraven in haar thuisdorp Moorsel. Pastoor Dirk Moereels, die een goede band had met Ilse, zal de dienst voorgaan, maar vraagt alle Aalstenaars om niet naar de kerk, noch het kerkplein in Moorsel te komen om de dienst te volgen. Door de coronamaatregelen mogen er maar 85 personen aanwezig zijn.

Het moet een serene, ingetogen dienst worden. Dat weet priester Moereels te zeggen over de uitvaart van schepen Ilse Uyttersprot. Ilse werd op 4 augustus met geweld om het leven gebracht door haar partner Jurgen D.. Sindsdien zijn Aalst en in het bijzonder haar thuisdorp Moorsel en haar familie in diepe rouw gedompeld. Op een begrafenis, waar normaal duizenden mensen tot op straat zouden aanschuiven, mag er omwille van de coronacrisis maar een beperkt publiek van 85 personen aanwezig zijn. De familie laat daarom de hele dienst uitzenden op YouTube, maar ook via TV Oost en Het Nieuwsblad kan je live volgen.

Carnavalist

“Net als de familie wil ik vragen om niet naar de kerk of het plein te komen omwille van de coronaregels”, zegt Dirk Moereels. “Er zal hier niets te horen zijn.” Voor hem is het ook een aparte dag, want de priester kende Uyttersprot goed. Net als hij was Ilse een rasechte carnavalist en had ze kon ze een goede grap appreciëren. “Het is uiteraard voor mij ook aangrijpend”, aldus de pastoor. “Maar deze gevoelens vergaan in het niets tegenover het leed van de familie. Haar dood en de manier zijn nog steeds onwezenlijk. Ik had een goed contact met haar. Ilse had een open persoonlijkheid, je wist wat je eraan had. Haar antwoorden waren klaar en duidelijk, waardoor ik ook repliek kon geven. Het was altijd aangenaam samenwerken.”

Yves Leterme

De dienst start om 11 uur en zal zeker een uur duren. Een kleine delegatie van het Aalsterse koor Cantate Domino zal zingen en een van de twee zonen van Ilse zal een woordje zeggen. Voorts zullen er ook liederen die de familie gekozen heeft gespeeld worden op cd. Ook Yves Leterme zal komen speechen tijdens de viering. Vanuit de lokale CD&V neemt Bart Van Lysebeth het woord. Hij was schepen toen Uyttersprot burgemeester was en stond gekend als haar politieke zielsverwant. Iedereen in de kerk zal een mondmasker moeten dragen. Ilse wordt bijgezet in het familiegraf, waar ook haar vader, gewezen burgemeester van Moorsel Raymond Uyttersprot, begraven ligt.

LEES OOK. Stadsbestuur van Aalst niet gevraagd voor begrafenis vermoorde Ilse Uyttersprot (+)