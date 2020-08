Wat we moeten weten over Denijs Van De Weghe, de zakenman die de Marc Coucke aan de Leie wordt genoemd: “Ik vaar mijn eigen koers”

Transfers kondigt hij aan via het ‘Rad van Fortuin’. En met de bouw van een hypermodern stadion inclusief skybar en zwembad op het dak van de parking wil hij voetbalclub Deinze binnen de kortste keren naar het eersteklassevoetbal leiden. De lijm die de succesvolle industrieel met Fixatti produceert, wordt wereldwijd in auto’s gebruikt. Maak kennis met voetbalvoorzitter Denijs Van De Weghe (66), de nieuwe Marc Coucke aan de Leie.

