Topvoetbal, zon, zee én 2,5 miljoen euro per jaar: Jan Vertonghen krijgt bij Benfica alles waar hij op hoopte

Jan Vertonghen (33) is een Benfiquista. De Rode Duivel legt in Lissabon zijn medische tests af en tekent een contract voor drie jaar bij Benfica. Zijn nieuwe ploeg vervult alle wensen op zijn bucketlist: een goede kans op de Champions League, een lang contract met een jaarsalaris van 2,5 miljoen euro per jaar, een zuiders leven voor zijn gezin, een nieuwe taal… Benfica wil opnieuw schitteren, want het jaagt ook nog op Edinson Cavani van PSG.