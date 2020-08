Vier doden bij protesten tegen kandidatuur Ivoriaanse president

In het West-Afrikaanse Ivoorkust zijn woensdag en donderdag zeker vier doden gevallen bij geweld in verband met de presidentsverkiezingen die er eind oktober worden gehouden. Begin deze maand kondigde zittend president Alassane Ouattara aan dat hij zich toch kandidaat zou stellen voor een derde termijn. Verschillende oppositiepartijen hadden opgeroepen donderdag tegen Ouattara’s kandidatuur te betogen, maar die manifestaties waren verboden.

In de zuidoostelijke stad Bonoua kwam een 18-jarige om bij schermutselingen met de ordediensten, aldus de burgemeester van Bonoua. In de stad, die op de weg ligt van Abidjan naar Ghana, is de situatie gespannen.

Hartinfarct

Ook in Daoukro, de thuisbasis van oud-president Henri Konan Bédié, kwam het tot geweld. Ondanks zijn gevorderde leeftijd (86) is Bédié opnieuw kandidaat voor het presidentschap. In Bédiés geboortestad kwamen drie mensen om.

Ook in de economische hoofdstad Abidjan kwam het tot rellen tussen betogers en ordediensten.

Ouattara is ook al 78, en had in maart aangegeven de fakkel door te geven aan zijn premier Amadou Gon Coulibaly. Die laatste overleed begin juli echter onverwacht na een hartinfarct. Daardoor voelde Ouattara zich alsnog genoodzaakt om zich voor een derde termijn kandidaat te stellen.

De Ivoriaanse grondwet beperkt het aantal presidentiële termijnen tot maximaal twee, maar oppositie en regime zijn het niet eens over hoe een in 2016 aangenomen hervorming geïnterpreteerd moet worden.