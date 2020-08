Lufthansa breekt besparingsonderhandelingen met vakbond af

Lufthansa heeft de onderhandelingen met vakbond Verdi over besparingen bij het grondpersoneel donderdag stilgelegd. De vakbond vertegenwoordigt 35.000 personeelsleden en legde voor 600 miljoen euro aan besparingen op tafel, maar dat is niet genoeg voor het bedrijf.

Volgens een woordvoerster van Lufthansa zaten beide partijen al twintig keer samen, vooralsnog zonder resultaat.

Bij Verdi wordt verontwaardigd gereageerd. “Dit is een slag in het gezicht van het personeel”, aldus vice-voorzitster Christine Behle. Zij vindt het onaanvaardbaar dat de luchtvaartmaatschappij zware inleveringen vraagt, maar zonder garanties op werkzekerheid of “sociaal aanvaardbare” ontslagen.

Lufthansa kreeg miljarden steun van de Duitse overheid, maar moet in ruil wel flink snoeien in zijn personeelsbestand en vloot. Het bedrijf plant 22.000 afvloeiingen, waarvan de helft in Duitsland. Bij dochtermaatschappij Brussels Airlines is er al een sociaal akkoord bereikt over de nodige besparingen.