Hoe mirakelbaby George de ontploffing in Beiroet overleefde: een straaltje hoop tussen puin

Een baken van hoop, zo wordt in Beiroet baby George Khnaisser genoemd. Het jongetje is tien dagen oud. Nieuw leven geboren tussen het puin. Zijn moeder was aan het bevallen op het moment dat de mega-ontploffing een groot deel van de stad in puin legde. Hij en zijn ouders overleefden als bij wonder de ravage in het St. George-ziekenhuis, een van de grootste van Libanon en het belangrijkste kinderziekenhuis.