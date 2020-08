Heisa rond aanstelling van Nederlandse ref voor Manchester City-Olympique Lyon: “Black-out van de UEFA”

“Ondoordacht”, “oliedom” en een “black-out van de UEFA”. Drie stempels die voormalig toparbiter Dick Jol (64) op de aanstelling van Danny Makkelie voor de Champions League-kwartfinale Manchester City-Olympique Lyon (zaterdag, 21.00 uur) plakt. “Als de Fransen uit het toernooi vliegen, is Ajax zeker van een plek in de groepsfase van de Champions League van komend seizoen. Dat is in het belang van het Nederlandse voetbal. De UEFA had Danny nóóit in deze situatie mogen brengen”, vindt Jol.