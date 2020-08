Tiener verdronken in kanaal in Bois d’Haine

Een 15-jarige jongen is dinsdagnamiddag verdronken in het kanaal in Bois d’Haine, in de provincie Henegouwen. Dat meldt het parket van Charleroi donderdag, dat daarmee een bericht van La Nouvelle Gazette bevestigt. Volgens het parket kwam het slachtoffer om het leven nadat hij samen met een groep vrienden in het water gesprongen was. Het parket gaat uit van een ongeval.