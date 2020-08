Advocaat GAIA gaat vrijdag alsnog poging wagen klacht neer te leggen in zaak rond dood Sanda Dia

Advocaat Anthony Godfroid gaat vrijdag alsnog een poging wagen om in het dossier Reuzegom namens dierenrechtenorganisatie GAIA een klacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen bij de onderzoeksrechter in Hasselt. Dat liet de raadsman donderdag weten als reactie op de Limburgse rechtbankvoorzitter Jadoul, die bekend maakte dat er geen sprake van rechtsweigering was. “Als de informatie van de voorzitter klopt, dan zou het ons morgen (vrijdag) mogelijk moeten zijn om wel ontvangen te worden door een onderzoeksrechter zonder belangenconflict. Vrijdag ondernemen we dus een nieuwe poging”, zegt advocaat Godfroid.

Volgens de Limburgse rechtbankvoorzitter Nicolas Jadoul was het voorstel gedaan om maandag terug te komen om zich burgerlijke partij te stellen bij de onderzoeksrechter, die het onderzoek in het dossier Reuzegom leidt. De dienstdoende onderzoeksrechter kon wegens een onverenigbaarheid de klacht niet in ontvangst nemen. De onderzoeksrechter is bevriend met de moeder van J. S., een lid van Reuzegom. De moeder is zelf ook rechter in Antwerpen.

“Het is voor onze cliënt, GAIA, van groot belang dat de klacht met burgerlijke partijstelling zo snel mogelijk in ontvangst wordt genomen door een rechter. De regeling van de rechtspleging met een raadkamerzitting is namelijk al voorzien op 4 september. Zo lang mijn cliënt niet de status heeft van burgerlijke partij heeft die geen inzage in het strafdossier, noch recht op een kopie ervan. Hopelijk kan deze rechter morgen gevonden worden zodat dit incident van de baan is”, aldus Anthony Godfroid.

Gesprek

Volgens de advocaat was er maandag afgesproken met de griffier van de onderzoeksrechter om dinsdag om 11.30 uur een klacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen. “De rechter zelf kregen we niet te zien. Via de griffier liet de onderzoeksrechter een boodschap overbrengen dat er geen beschikbare rechter was. De rechter die de klacht wel zou hebben kunnen ontvangen wilde dat niet omdat de rechter de moeder van de persoon kende tegen wie GAIA klacht wilde neerleggen. De moeder in kwestie is rechter in Antwerpen.

De griffier deelde mee dat er dinsdagochtend een andere rechter was gezocht, maar niet werd gevonden. We kregen dan de vraag maandag terug te keren. Dat het mogelijk zou zijn geweest om een andere rechter te zoeken of dat men daartoe bereid was, is allerminst gebleken bij het gesprek met de griffier. Als wij aanvaardden om volgende maandag terug te komen. Dan is het dat wij niet anders konden. Er was geen andere keus”, zegt Godfroid.