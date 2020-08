Vader en zoon, allebei dokter, sterven aan coronavirus

Een vader en zijn zoon die allebei hun leven als arts gewijd hebben aan het helpen van hun patiënten, zijn op slechts een paar weken van elkaar overleden aan complicaties door het coronavirus.

Jorge A. Vallejo (89) en zijn zoon Carlos Francisco Vallejo (57) werden op dezelfde dag naar het ziekenhuis gebracht in de Amerikaanse staat Florida, in de veronderstelling dat de jongere arts via een patiënt het virus had opgelopen. Carlos, die gespecialiseerd was is het stellen van diagnoses, werkte aan de frontlinie en zorgde voor coronapatiënten waarvan men vreesde dat ze besmet werden. Nadien was het vader Jorge die in contact kwam met die patiënten voor een verdere behandeling.

Beiden werden eind juni naar het ziekenhuis gebracht. Vader Vallejo stierf zes dagen na zijn opname. Carlos lag gedurende 42 dagen op de afdeling intensieve zorgen voor hij bezweek aan het virus dat intussen wereldwijd al meer dan 750.000 doden maakte.

Florida is een van de zwaarst getroffen staten in de Verenigde Staten, maar de situatie begint stilaan te verbeteren. Het aantal nieuwe gevallen daalt intussen al meer dan twee weken. Maar in de Verenigde Staten worden dagelijks nog meer dan 50.000 gevallen per dag geregistreerd.