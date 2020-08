Hij was ooit deel van een ‘gouden generatie’ bij Anderlecht, nu laat Francesco Antonucci Belgische clubs links liggen voor Feyenoord

Feyenoord neemt Francesco Antonucci over van AS Monaco. De 21-jarige Belgische middenvelder (ex-Anderlecht) ondertekent bij de Rotterdammers een contract voor vier seizoenen met een optie voor nog een extra jaar.

Feyenoord verhuurt Antonucci komend seizoen aan FC Volendam. Afgelopen seizoen voetbalde de middenvelder ook al op huurbasis bij de Nederlandse tweedeklasser.

“We zien in Francesco echt een prima versterking voor de toekomst. Hij heeft een zeer goed jaar achter de rug bij FC Volendam, waarin hij echt enorm is gegroeid. Komend seizoen kan hij zich daar nog verder ontwikkelen om dan vervolgens hier bij Feyenoord aan te sluiten”, zegt Frank Arnesen (ex-Anderlecht), technisch directeur van Feyenoord.

Départ de Francesco Antonucci



Le milieu offensif Belge retrouve le pays dans lequel il était prêté la saison dernière en signant en faveur du Feyenoord Rotterdam.



L’AS Monaco lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière.https://t.co/Ib9J34PXDu — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 13, 2020

Antonucci maakte deel uit van een gouden generatie uit 1999, maar in tegenstelling tot Sambi Lokonga, Amuzu, Bornauw… vertrok Antonucci vroegtijdig naar Ajax. Daar voltooide de spelmaker zijn jeugdopleiding en kocht Monaco hem weg voor een bedrag tussen 2,5 en 3 miljoen euro. Antonucci werd echter geen Prins in het Prinsdom. Er was een tijdje spraken van een uitleenbeurt aan Cercle, maar dat wilde Antonucci niet. Hij belandde afgelopen seizoen bij de Nederlandse tweedeklasser FC Volendam en daar brak hij wel potten. Verkozen tot het grootste talent liet hij zich opmerken met 11 goals en 5 assists in 21 matchen.

Het gevolg was dat hij belangstelling genoot van RC Genk, Club Brugge en opnieuw Anderlecht. Maar de middenvelder kiest dus voor Feyenoord.