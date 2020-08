Zoekactie naar vermiste jonge zwemmer in grindplas in Lanklaar

Dilsen-Stokkem -

De brandweerpost Maasmechelen van de hulpverleningszone Oost-Limburg is al meer dan twee uur aan het zoeken naar een vermiste zwemmer in de grindplas Het Greven in Lanklaar (Dilsen-Stokkem), dichtbij de grens met Eisden-Dorp (Maasmechelen). Een groepje jongeren was deze namiddag gaan zwemmen in de plas van de voormalige grindgroeve, maar plotseling bleek een van hen verdwenen.