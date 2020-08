Benjamin Netanyahu : “Annexatieplannen voor Westelijke Jordaanoever nog niet van tafel”

Het akkoord tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten, betekent niet dat de Israëlische plannen voor de annexatie van Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever worden opgeborgen. Dat heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu donderdag laten verstaan.

Israël en de Verenigde Arabische Emiraten hebben, na Amerikaanse bemiddeling, hun diplomatieke relaties hersteld. De deal bepaalt onder meer dat Israël de annexatie van Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever opschort.

“Vandaag begint een nieuw tijdperk voor de relaties tussen Israël en de Arabische wereld”, zo zei Netanyahu donderdag in een toespraak die op tv te volgen was. Het akkoord biedt “een opening richting vrede in de regio”, zo liet hij ook verstaan.

Uitgesteld

Maar tegelijkertijd benadrukte hij dat de plannen voor de annexatie van Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever worden “uitgesteld”, maar niet worden “opgegeven”. “Er is geen aanpassing van mijn plan om de Israëlische soevereiniteit in samenspraak met de VS uit te breiden”, zo klonk het.

Hoe lang de plannen in de ijskast verdwijnen, werd niet meegedeeld. De Israëlische premier benadrukte wel dat een annexatie zonder steun van de VS het nederzettingenproject ernstig zou kunnen schaden.

Het akkoord tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten is donderdag al fel bekritiseerd door Hamas, dat de plak zwaait op de Gazastrook. De Palestijnse Autoriteit, die de Westelijke Jordaanoever bestuurt, is in spoedzitting bijeengekomen.