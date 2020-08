Maxime Prévot (cdH) roept groenen en liberalen op om “onderhandelingen te aanvaarden”

Maxim Prévot, de voorzitter van de Franstalige christendemocratische partij cdH, roept de liberalen en groenen op om rond de tafel te gaan zitten in het kader van de federale formatie. “Ik deel de vrees die ze hebben op institutioneel vlak. Ik kan leven met wat ze zeggen, maar ik heb wel de moeite gedaan om me aan de onderhandelingstafel uit te drukken. Indien ze de toekomstige hervorming mee willen afbakenen, moeten ze onderhandelingen accepteren”, zei hij in een interview met de krant L’Echo.

Groen, Ecolo, MR en Open Vld stuurden donderdagochtend een gezamenlijk persbericht uit waarin ze het institutionele luik verwerpen dat preformateurs Bart de Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) voorstellen. De twee politieke families meldden ook dat ze “weigeren om deel te nemen aan een opbod, waarin ze tegen elkaar worden uitgespeeld om te bepalen wie tot de toekomstige regering kan toetreden”.

Dogmatische benaderingen

CdH maakt deel uit van de “bubbel van vijf” met de socialisten (PS en sp.a), CD&V en N-VA, die 69 van de 150 zetels bezitten in de Kamer. De vijf hebben dus minstens één partij nodig om een meerderheid te vormen, en daarvoor zijn de groenen en de liberalen momenteel in de running.

“Met het werk dat we nu uitvoeren willen we voldoende partijen aan de startlijn krijgen om een meerderheid te hebben in het parlement. Dat is alles wat we in dit stadium doen”, aldus Prévot. Volgens hem “is het de plicht van verantwoordelijke politici om zich naar een hoger niveau te begeven, af te stappen van partijdige houdingen en van dogmatische benaderingen, om enkel te focussen op het zoeken van oplossingen”.

Taalfaciliteiten

De cdH-voorzitter voegt nog toe zich niet tegen een staatshervorming te verzetten. “Als ik oproep tot een nieuwe staatshervorming, is dat niet om N-VA te paaien, maar omdat we in het belang van de Franstaligen nood hebben aan een staatssysteem dat effectiever en efficiënter functioneert”, zegt hij. Hij voegt toe dat er een reeks “rode kaarten” zijn, zoals het afschaffen van de taalfaciliteiten.

“Nieuwe verkiezingen zouden een absoluut drama zijn”, besluit Prévot. “De peilingen van vandaag geven aan dat extreemrechts meer dan 30 procent haalt in het noorden van het land.”